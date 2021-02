LIVE. 1-0 voor Barça! Messi pegelt strafschop tegen de netten

Champions League Enkele centime­ters zorgen ervoor dat Club Brugge naast 12,2 miljoen extra grijpt

8 december Club Brugge heeft zich na een 2-2 bij Lazio net niet kunnen plaatsen voor de achtste finale in de Champions League. Naast een sportieve domper ook een financiële. Kwalificatie had blauw-zwart 12,2 miljoen euro extra opgeleverd. Of hoeveel enkele centimeters verschil na de knal van De Ketelaere uitmaken op het kampioenenbal.