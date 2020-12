LIVE. 0-0 bij rust: Real Madrid kan nog geen afstand nemen van Shakhtar Donetsk

Belga Meunier mist met Dortmund CL-duel tegen Lazio door spierbles­su­re

11:57 Borussia Dortmund kan woensdag op de vijfde speeldag van Champions League-groep F in eigen huis tegen Lazio niet rekenen op Thomas Meunier. De Rode Duivel liep afgelopen weekend in de competitiewedstrijd tegen Keulen een spierblessure in de kuit op en is onbeschikbaar voor de partij tegen de Italianen. Dat bevestigde trainer Lucien Favre.