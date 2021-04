Lijnrechter liet Haaland kaarten signeren voor veiling ten voordele van autistische kinderen

Champions League Onze huisana­list Marc Degryse schuift De Bruyne en co naar voren als grootste uitdager van Bayern: “Nu of nooit”

16 februari Vanavond is het zover: dan begint de Champions League écht met de eerste wedstrijden van de 1/8 finales. De topaffiche is Barcelona-PSG, in Boedapest kijken Leipzig en Liverpool elkaar dan weer in de ogen. Onze huisanalist Marc Degryse neemt de kandidaten op winst alvast onder de loep en schat de kansen van Kevin De Bruyne en co hoog in.