Leipzig vreest Clubspitsen: ”Al veel over hen gesproken”

Champions LeagueVan onderschatting geen sprake bij RB Leipzig, zo bleek gisteren tijdens de traditionele persconferentie op Matchday -1. Zowel coach Jesse Marsch als aanvoerder en doelman Peter Gulacsi spraken met veel respect over Club Brugge, daar waar er traditioneel op de persbabbel van de tegenstander maar weinig over blauw-zwart gelost wordt.

“Noa Lang, de nummer 10, is heel gevaarlijk hebben we gezien”, aldus Gulacsi. “En ook de anderen voorin. Technisch zijn ze heel sterk, met achter hen enkele robuuste spelers. Club houdt ervan om in de competitie met veel balbezit te spelen. Tegen PSG hebben ze evenwel getoond ook zonder veel balbezit heel gevaarlijk te kunnen zijn.”

Ook Jesse Marsch, de Amerikaanse coach van Leipzig, sprak uitgebreid over de Bruggelingen: “We hebben al veel over Club gesproken. Het is een goeie ploeg, die bijna elk seizoen kampioen wordt. Vooral voorin lopen enkele heel getalenteerde spelers. In het laatste deel van het veld kunnen ze gevaarlijk uit de hoek komen - voor doel zijn ze ijskoud. We onderschatten Club allesbehalve. Nog interessant: ze spelen vaak mandekking over het ganse speelveld. Dit betekent dat we goed zullen moeten zijn aan de bal. We zullen ons beste spel moeten spelen.”

Marsch en Leipzig hebben een goed resultaat nodig tegen Club met het oog op Europese overwintering: “We spelen thuis en geloven in onze kansen en kwaliteiten. Natuurlijk is het een belangrijke match in de poule. Al kan dat gelijkspel van hen tegen PSG ook goed zijn voor ons als we nu onze match winnen”, doelde March op kwalificatie voor de achtste finales. “We kijken er in ieder geval naar uit om tegen hen te spelen.”

Volledig scherm Jesse Marsch. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/