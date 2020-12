Leipzig rekent thuis af met Manchester United en gaat zo naar achtste finales ten koste van Engelsen

PSG, ManUnited en Leipzig gingen allemaal met 9 punten de laatste speelronde in. De Duitsers startten flitsend aan het duel met de ‘Mancunians’. Binnen een kwartier stond de ploeg van trainer Julian Nagelsmann al met 2-0 voor. Angeliño was met een doelpunt en een assist weer van grote waarde. Toen Kluivert er in de 69e minuut 3-0 van maakte, door de bal op fraaie wijze over keeper David De Gea te stiften na geklungel van United-captain Harry Maguire, leek de wedstrijd beslist.

In de slotfase werd het toch nog spannend in Leipzig na doelpunten van Bruno Fernandes (strafschop) en de ingevallen Paul Pogba, wiens kopbal via twee andere spelers in het doel vloog. United wist dat het aan een gelijkspel genoeg had om door te gaan, na de eerdere 5-0-zege op Leipzig op het eigen Old Trafford. In de blessuretijd tikte een verdediger van Leipzig de bal bijna in eigen doel, maar keeper Péter Gulácsi bracht met zijn voeten redding.