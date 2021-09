Leipzig gehavend tegen Club Brugge: Duitsers moeten wellicht tal van spelers missen

Champions League Stel je voor! Noa Lang maakt Neymar en co jaloers met héérlijke omhaal, maar trapt net naast

15 september Wat een goal had dat geweest, zeg. Noa Lang haalde tegen PSG de acrobaat in zich naar boven. Op een uitstekende voorzet van De Ketelaere gooide hij zich vol in de bal voor een omhaal. Hij klom hoog, maar kon z'n poging niet meer tussen de palen krijgen. Hoe dan ook een prachtig kunststukje van de Nederlandse goudklomp van Club.