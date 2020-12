Lazio-coach Simone Inzaghi blikt vooruit op ‘finale’ tegen Club Brugge: “Historisch duel”

Lazio en Club Brugge bikkelen op de slotspeeldag in groep F om de kwalificatie voor de achtste finales. De Belgische kampioen moet winnen in het Olympisch Stadion, voor de Romeinen volstaat een draw. "De wedstrijd van morgen is een finale voor ons", liet Inzaghi optekenen. "De match is heel belangrijk, historisch zelfs, want twintig jaar geleden wist Lazio voor het laatst door te stoten in de Champions League." In het seizoen 1999-2000 werd Lazio in de kwartfinales uitgeschakeld door Valencia. Nadien strandde de club drie keer in de eerste groepsfase en één keer in de tweede groepsfase. Lazio is er in deze editie van het kampioenenbal voor het eerst weer bij sinds het seizoen 2007-2008.

"We weten welk soort wedstrijd we mogen verwachten. We moeten met de juiste ingesteldheid aan de wedstrijd beginnen en van eigen sterkte uitgaan. We moeten er ons van bewust zijn dat we een sterk team zijn dat Club Brugge kan verslaan", vervolgde Inzaghi. "In de Champions League hebben we het beter dan verwacht gedaan, maar ik heb altijd in mijn team geloofd want ik ken de kwaliteiten van mijn spelers. Maar ondanks onze negen punten uit vijf wedstrijden zullen we nog punten nodig hebben om door te stoten naar de achtste finales."

Volledig scherm Simone Inzaghi © Photo News

"We kunnen nog altijd beter worden", aldus de T1 van Lazio, die sinds zijn aanstelling in 2016 met Lazio de Beker van Italië en twee keer de Italiaanse Supercup won. "Tegelijkertijd mogen we niet vergeten dat dit team me al vier jaar en een half veel voldoening heeft gegeven. We hebben belangrijke trofeeën gewonnen en de Champions League bereikt. Morgen een zege boeken zou neerkomen op het winnen van nog een medaille. Ik geloof in dit Lazio, we kunnen doorstoten. We zullen met een groot hart moeten spelen en in onszelf moeten geloven. Het team is zich bewust van het belang van de match. Samenhang en compact spelen zijn onze kenmerken waarmee we het verschil kunnen maken."

De 38-jarige doelman Pepe Reina is op zijn hoede voor Club Brugge. "We weten hoe sterk we zijn en we weten dat de wedstrijd van morgen speciaal zal zijn. Club Brugge is een ploeg die je laat lopen en afzien", aldus de Spanjaard, die in balans ligt met Thomas Strakosha voor de plek tussen de palen. "We weten dat we in de beslissende momenten van de match het verschil zullen moeten maken. Deze club wil groeien, bovenaan de Serie A spelen en voor belangrijke doelen strijden. Ons team geeft nooit op, mentaal zijn we buitengewoon sterk."

Eind oktober speelde Club Brugge op Jan Breydel 1-1 gelijk tegen een door het coronavirus gehavend Lazio. Onder meer spelmaker Luis Alberto en goaltjesdief Ciro Immobile ontbraken toen, dinsdag zullen zij wel van de partij zijn. Sinds Immobile de match tegen blauw-zwart miste, heeft hij in zes wedstrijden zeven keer gescoord. Middenvelder Senad Lulic en aanvaller Vedat Muriqi zijn out met blessures. Pas na de laatste training zullen Inzaghi en zijn staf beslissen of spits Joaquin Correa en verdediger Patric speelklaar geraken.

Volledig scherm Pepe Reina © Photo News