“Laat ons eerlijk zijn, we speelden als sh*t!”: Amazon-docu toont furieuze Ronaldo bij CL-uitschakeling Juventus

Champions LeagueJuventus en Cristiano Ronaldo dropen vorig seizoen al af in de achtste finales van de Champions League. De Amazon-docu ‘All or Nothing’ toont nu exclusieve beelden uit de kleedkamer tijdens de rust van de return. En daarin is Cristiano Ronaldo niet mals voor hem en zijn ploegmaats...

Cristiano Ronaldo kende geen al te best seizoen als afsluiter van zijn periode bij Juventus. De Oude Dame zag haar hegemonie in Italië na tien jaar doorbroken en sneuvelde al in de achtste finales van de Champions League. Die zwakke jaargang legde Amazon vast in de documentairereeks ‘All or Nothing’ - een docu die het ook al draaide bij onder meer Manchester City en Tottenham.

In de reportage verschijnen ook exclusieve kleedkamerbeelden van tijdens de CL-return tegen FC Porto. Juve had de heenmatch in Portugal met 2-1 verloren en stond halfweg in eigen huis ook met 0-1 in het krijt. Een frustrerende situatie, zeker voor Cristiano Ronaldo. Bij het binnenkomen van de kleedkamer nam de Portugese ster geen blad voor de mond. “We moeten veel harder werken! What the f*ck! We speelden helemaal niet! Niets!”, foeterde hij tegen zijn ploegmaats.

Volledig scherm Ronaldo druipt af na de nederlaag tegen Porto. © AP

Collega-aanvaller Juan Cuadrado probeerde Ronaldo nog te sussen, maar die was niet te houden. “We moeten elkaar de waarheid vertellen. Laat ons eerlijk zijn, we speelden als sh*t! Dit is een Champions League-match, we moeten persoonlijkheid tonen. Dat geldt ook voor mezelf.”

Voormalig Juve-coach Andrea Pirlo maande de twee aan tot kalmte. “We moeten rustig en geduldig zijn. We gaan door met deze winnaarsmentaliteit, maar zonder te bekvechten.” Veel effect had de donderpreek van Ronaldo echter niet. Juventus dwong nog wel verlengingen af, maar kreeg daarin de doodsteek van Sergio Oliviera.

