‘La Remontada’, zonder twijfel een van de meest heroïsche voetbalmatchen uit de geschiedenis: “We werden allemaal half zot”

Champions LeagueEen mirakel, een wonder, de gekste of strafste Champions League-wedstrijd ooit... Het zijn maar een paar beschrijvingen voor wat er zich op 8 maart 2017 afspeelde in Camp Nou. Spektakel op, maar zeker ook naast het veld: Nicolas Sarkozy, gewezen president van Frankrijk en notoir PSG-fan, werd uit de tribunes gezet, Thiago Motta reed na de zware nederlaag met zijn wagen een fan aan en achteraf bleek een muzikant in de straten van Barcelona profetisch te zijn. Vanavond staan beide topteams weer lijnrecht tegenover elkaar. Wordt ook deze dubbele confrontatie er eentje voor de geschiedenisboeken?

Een memorabele avond voor Barcelona en een pijnlijke herinnering voor Paris Saint-Germain. Hoewel al bijna vier jaar geleden, ligt La Remontada bij elke voetballiefhebber nog vers in het geheugen. Wat er zich toen afspeelde is dan ook op z’n minst historisch te noemen. 58 keer eerder moest een team een 4-0 nederlaag uit de heenwedstrijd ophalen. Zonder enig succes. Tot die bewuste woensdagavond in Camp Nou.

Chiquitita, remontada

Als één ploeg zoiets kon verwezenlijken, dan was het wel het Barcelona met de fabuleuze drietand MSN (Messi - Suarez - Neymar) voorin. De Spaanse pers schreef dan ook nog voor het zover was al over een ommekeer. Ook toenmalig Barcelona-coach Luis Enrique gaf de hoop nooit op: “Ondanks die 4-0 zijn we nog altijd maar halfweg in deze 1/8ste finale. In 95 minuten kan er heel veel gebeuren en hopelijk zijn het voor ons alleen maar positieve dingen. Maar we moeten ook nuchter blijven: we hebben niks te verliezen en alles te winnen", klonk het vooraf.

Volledig scherm Luis Enrique geloofde in het onmogelijke. © AP

Peter Morren, commentator voor het toenmalige Q2 bij de fameuze Remontada, weet nog dat de sfeer in de stad nog verwachtingsvol was: “Op bruggen en andere plaatsen in de stad hingen spandoeken met de boodschap ‘we geloven erin’. De gedachte ‘het moest maar eens gebeuren' hing in de lucht."

Ook Morren zelf geloofde er nog in. Al ging hij ervan uit dat Barcelona wel een tegentreffer zou incasseren. En het dus wel 6-1 moest worden. “Ik ben ‘s morgens opgestaan met die gedachte. Dat was mijn droomuitslag en is een idee fixe geworden. Onderweg naar het stadion speelde in de metro iemand op een panfluit Chiquitita van ABBA, en het woord ‘remontada’ paste nu toch wel perfect op dat melodietje”, vertelt Morren nog steeds enthousiast als hij terugdenkt aan die onwaarschijnlijke prestatie.

Discutabele strafschop

Luis Suárez versterkte dat geloof al na drie minuten. Na een rommelige fase bracht de Uruguayaan La Blaugrana al vroeg op voorsprong. Op het tweede doelpunt was het wachten tot vijf minuten voor de rust. Opnieuw een rommelige fase, al was het nu Layvin Kurzawa die de bal in eigen doel werkte.

Vijf minuten na de pauze werd het nog warmer onder de Parijse voetjes. Thomas Meunier struikelde en viel in de baan van Neymar. Discutabel, maar de bal ging op de stip. Lionel Messi faalde niet en bracht ‘Barca' op één doelpunt van verlengingen.

Volledig scherm Messi en co. snellen na de 3-0 terug naar de middenstip. Verlengingen zijn binnen handbereik. © Getty Images

Het onmogelijke

Maar wat later bezorgde Edinson Cavani PSG het belangrijke uitdoelpunt. Voormalig Frans president Nicolas Sarkozy, notoir PSG-supporter, vierde dat doelpunt ietwat te uitbundig op de tribunes van Camp Nou. Na een ‘Hala Madrid’ kreeg hij het aan de stok met de thuisfans, waarna de security hem even uit de tribune wegnam.

Tot een knappe vrije trap van Neymar in minuut 88 nog voor een sprankeltje hoop zorgde. Bij het ingaan van de blessuretijd ging Suárez neer in de zestien na een licht contact, maar de bal ging opnieuw op de stip. Neymar miste niet en bracht ‘Barca' op één goal van het onmogelijke.

Volledig scherm Luis Suárez gaat neer na licht contact met Marquinhos. Neymar faalde niet vanop elf meter. © Getty Images

Na vijf minuten in de blessuretijd was het dan uiteindelijk zover. Neymar gooit de bal nog een laatste keer de zestien in en vindt Sergi Roberto, die het leer voorbij Kevin Trapp verlengt. Wonder. Mirakel. Strafste comeback ooit. Woorden schieten tekort om de vreugdetaferelen op het veld en in de tribunes te beschrijven, ook voor Morren: “Ik heb Camp Nou alleen tijdens de halve finale tegen Bayern zo weten daveren. De taferelen op de commentaartribune alleen al waren hilarisch. De mannen van de Catalaanse radio, Peter Vandenbempt, ikzelf, we werden allemaal half zot, want we maakten iets mee dat we waarschijnlijk nooit meer gaan meemaken. Als ik één wedstrijd opnieuw zou kunnen beleven, zou het uiteraard die zijn."

‘Wereldwijd symbool van mislukking'

Hoe historisch of legendarisch het ook moge geweest zijn, volgens de Franse pers had het nooit mogen gebeuren. “Onbegrijpelijk”, titelde de sportkrant L’Équipe: “PSG werd afgestraft door Barcelona, maar het mocht de kwalificatie nooit laten ontglippen. Nooit! PSG was een paar seconden verwijderd van een plaats bij de besten van Europa. In plaats daarvan groeide het uit tot een wereldwijd symbool van mislukking.”

PSG speelde in de laatste minuten dan ook onthutsend zwak. Na de 4-1 van Neymar vervolledigden de Parijzenaars nog vier passes, waarvan vier vanaf de aftrap. Le Parisien vatte die implosie krachtig samen: “PSG weigerde om te voetballen. Het dacht enkel aan verdedigen. Uitgezette lijnen, een verdediging die koortsachtig naar zichzelf op zoek is, schipbreuk op het middenveld... dit zagen we nog nooit.”

‘PSG onwaardig'

Ook onze landgenoot Meunier kreeg ervan langs. L’Équipe gaf hem een twee op tien: “De Belgische flankverdediger beging veel fouten gisteren. Teveel. Bij één van zijn overtredingen kende hij, onvrijwillig glijdend, een strafschop toe. Had het moeilijk met Neymar. Pakte wel uit met een goeie voorzet op Cavani, die de paal trof”

Meunier was echter ook kritisch voor zichzelf en zijn team: “De manier waarop we die goals slikken is onaanvaardbaar. We moeten eerlijk zijn: we konden ons plaatsen door 5-1 te verliezen, en nóg lukt het niet. Ongelofelijk. We waren PSG onwaardig."

Volledig scherm Meunier beleefde een erg moeilijke avond met Neymar. © photo_news

Terug in Parijs wachtte de spelers van PSG nog een vurige ontvangst. Op de luchthaven werden ze met verwijten ‘verwelkomd' door supporters. Eentje sloeg zelfs op de auto van Thiago Motta, waarop de middenvelder versnelde en de man raakte. Die werd lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Een heel andere teneur in het andere kamp. De Spaanse kranten spraken over 'helden', een ‘apotheose', ‘de comeback van de eeuw' en ‘legendes’. Uiteraard ook geen boze supporters, maar wel fans in feesstemming. Ook Morren belandde na de Remontada in een club, waar hij enkele spelers tegen het lijf liep: “Umtiti, Rafinha, Piqué en opeens kwam ook Neymar binnen, omringd door veiligheidsmensen. De muziek ging meteen uit, mensen scandeerden zijn naam en Neymar ging even iets zeggen bij de andere spelers. Hij is er hooguit drie of vier minuten geweest.” Of hoe Neymar met een blitsbezoek in een club evenveel indruk kan maken, als met Barcelona helpen de strafste comeback ooit te realiseren.

Volledig scherm Neymar maakte indruk op en naast het veld. © Photo News