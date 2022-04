Kroos die een oude koe uit de gracht haalt en Benzema die de winner op voorhand uittekende: wat u níet zag tijdens Real-Chelsea

Afgelopen dinsdag kwam Real Madrid met de schrik vrij in de Champions League. Nadat het met 1-3 was gaan winnen in Chelsea, stond het na 75 minuten in het eigen Bernabéu 0-3 in het krijt. Gelukkig was er Rodrygo die een méésterlijke assist van Modric afrondde, waarna Karim Benzema de rest deed in de verlengingen. En over die goal valt nog wel wat te zeggen. Zo zijn er beelden opgedoken waarop hij Vinicius Jr. aan het begin van de eerste verlenging even bijspijkert. Wat gebeurde er luttele minuten later: Benzema kopte de beslissende 2-3 tegen de touwen. Op assist van... Vinicius Jr.