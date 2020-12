Kregelige Conte haalt live op tv uit naar presentatrice: “Denk toch na voor je vragen stelt”

Champions LeagueTe genieten was hij niet, Antonio Conte. Na een ellendige 0-0-draw tegen Shakhtar Donetsk liggen Inter en Romelu Lukaku uit Europa. En dat ondervonden de journalisten achteraf aan den lijve. Een geagiteerde Conte ging zelfs live op tv in discussie. “Denk toch na voor je vragen stelt.”

Conte en de Champions League. Het is een troosteloos huwelijk. De 51-jarige Italiaan won slechts drie van zijn laatste vijftien wedstrijden op het kampioenenbal. Te weinig als je Juventus, Chelsea en Inter onder je hoede hebt. Zijn totale balans staat op twaalf overwinningen, elf draws en elf nederlagen. Ook in deze campagne werden keuzes van Conte in vraag gesteld: I Nerazzurri speelde zelden als een team. Niet verwonderlijk dus dat de pers na Shakhtar wat lastigere vragen afvuurde.

Volledig scherm Antonio Conte. © AFP

Sky Sports legde een virtuele lijn naar Milaan, met onder andere in de studio presentatrice Anna Billò - de echtgenote van PSG-directeur Leonardo - en Fabio Capello - voormalig topcoach van Real, Juventus en AC Milan en nu analist. Capello mocht de eerste vraag stellen en wierp op dat er weinig vastberadenheid was in de ploeg. Geen wil om te winnen. Conte haalde de schouders op en zette meteen de toon. “Daar heb ik geen antwoord op.” Billò waagde dan maar haar kans met een vraag hoe het kwam dat ze nu strandden op twee draws terwijl er in augustus vorig jaar nog met 5-0 gewonnen werd van de Oekraïners. Zijn humeur werd nog slechter.

“Shakhtar kwam toch duidelijk naar hier om geen goal tegen te krijgen? Ze verloren toen zwaar, dus smeten ze hun tactiek om. Denk toch na voor je vragen stelt.” Capello dan maar nog eens. “Heb je eigenlijk een plan B als je ziet dat Shakhtar het anders aanpakt en jouw manier niet werkt?” Conte: “Ja, we hebben een plan B. Maar daar zeg ik niets over. Anders hebben we daar ook niets meer aan.” Gesprek afgelopen.

Ook andere journalisten haalden het ontbreken aan verbetenheid aan als knelpunt. Keer op keer wuifde Conte die mening weg. “Ik kan het hier niet mee eens zijn. Mijn team gaf alles. Je mag je mening hebben, maar ik kan er niet mee akkoord gaan.”

Conte slaat vandaag best ook geen Italiaanse krant open. De media in zijn vaderland sparen de Milanese club niet. Ook al omdat Atalanta de knock-outfase wél bereikt.

Gazzetto dello Sport: “Inter, Euro Flop”

“Voor het derde jaar op rij gooit Inter met het lot in eigen handen de kwalificatie weg. Het wordt een serieuze wonde voor de rest van het seizoen. Wat de gevolgen zullen zijn, moet nog blijken, maar één ding is zeker: ze toonden geen persoonlijkheid”, schrijft La Gazzetto dello Sport. “Inter, Euro Flop” siert de cover.

Volledig scherm De front van La Gazzetta dello Sport. © La Gazzetta dello Spor

Corriere dello Sport: “Inter stelt teleur”

Volledig scherm De front van Corriere dello Sport. © Corriere dello Sport

Conte: “Ik kan niet begrijpen dat we niet scoorden”

