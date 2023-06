KIJK. Vierende ploegmaats onderbreken interview De Bruyne, die out is voor Rode Duivels, met knallende muziek: “Dit feestje zal niet meer stoppen”

KIJK. De Bruyne na CL-finale: “Jammer van blessure, maar feestje zal niet stoppen”

KIJK. De Bruyne springt en viert met gezin

“Ik heb al sinds de uitmatch in Bayern, twee maanden geleden, last aan mijn hamstring. Ik sukkelde er een beetje mee. Nu is de hamstring helemaal gescheurd. Niet leuk, want ik zat goed in de match, maar ”, verklaarde De Bruyne achteraf voor de camera van VTM en HLN. “Maar we hebben gewonnen en dat is wat telt. Dit is geschiedenis voor de ploeg en de club. We hebben een extra stap gezet. Dit is puur genieten. Het feestje zal niet meer stoppen.”