KIJK. "Shut up, shut up": De Bruyne heel even woest op Guardiola, die onthult waarover het akkefietje ging

Om Manchester City-zijnde eindelijk eens de Champions League te winnen, moeten Kevin De Bruyne en Pep Guardiola alleen nog langs Inter. Een gezamenlijke wens, maar dat wil niet zeggen dat ze het altijd eens zijn. In de match tegen Real was er na balverlies van ‘KDB’ een opvallend akkefietje. “ Shut up, shut up. ” Guardiola achteraf: “Kevin ging driemaal veel te snel diep.”

Even na de pauze was er een discussie met Guardiola. Bij een tegenaanval verloor De Bruyne de bal. Niet naar de zin van Pep, die aanmaande sneller te passen. Maar ‘KDB’ liet niet zomaar over zich heen lopen en snoerde furieus de mond van zijn coach. “Shut up, shut up”, riep hij tweemaal richting de Spanjaard. Guardiola stapte ontevreden terug richting bank. Twee briljante breinen die even een andere visie hadden op een wedstrijdfase.

Achteraf werd Guardiola gevraagd naar de reden van zijn ontevredenheid, waar dus het akkefietje met ‘KDB’ uit voortkwam. “We speelden in de tweede helft veel te gehaast. Kevin liep driemaal te snel diep. We versnelden het spel meer dan nodig, terwijl net het tegenovergestelde verstandiger was. In dat aspect deden we het niet goed.”

Een uitbarsting van ‘KDB’ in the heat of the moment. Bij zijn applauswissel was alles weer koek en ei. Guardiola gaf een dikke knuffel aan zijn smaakmaker.

Onze huisanalist Marc Degryse: “Daar toonde Guardiola openlijk zijn liefde voor Kevin. Alsof hij hem wel een beetje mag prikkelen, maar toch ook niet te veel.” Jan Mulder vond de knuffel zelfs een mooi en zelfs ontroerend beeld. “Want het parcours van Guardiola bij Manchester City loopt gelijk met dat van De Bruyne.”

Nadien staken onze analisten de loftrompet voor ‘KDB’, die zich helemaal had leeggelopen. Mulder: “Een pur sang technicus, een ragfijn gepolijste voetballer, maar die echt kapot is op het einde. Met de handen op de knieën, stond hij daar. Dat loopt wat af hoor. Een weergaloze prof.” Wat Degryse beaamt. “Hij is de ster, maar werkt toch ook heel hard en probeert de rest steeds mee te krijgen. Dan is het logisch dat je op de adem trapt.”

Ballon d’Or?

In de dubbele confrontatie met Real scoorde De Bruyne alvast goeie punten richting Gouden Bal. “Vorig jaar was hij er als derde (na Mané en winnaar Benzema, nvdr) al dichtbij”, zegt Degryse. “Als hij nu de CL wint, naast de zo goed als zekere landstitel met Man City en mogelijk ook de FA Cup-finale, dan gaan de mensen toch stemmen op Kevin hoor. Haaland komt dan ook in aanmerking, maar hij is toch nog tien jaar jonger.”

Onder andere ‘The Athletic’-journalist James Horncastle stelt dat De Bruyne en Man City dringend de Champions League nodig hebben. “Hoe groot City ook is en hoe zeer Guardiola ook de aandacht op hen vestigt, ze zijn nog steeds een club zonder rijke geschiedenis. Het is moeilijker voor een City-speler om consensus te creëren onder voetbaljournalisten. Vaak wordt het genie en de speelstijl geassocieerd met de filosofie van Guardiola.”

De Spaanse journalist Guillem Balague treedt hem bij. “Ik heb op De Bruyne gestemd als speler van het jaar, maar het is moeilijk om hem te kiezen. Het is niet vanzelfsprekend om De Bruyne de beste speler van Man City en de Premier League te noemen. In Spanje vinden we hem allemaal een goede speler, maar het is niet zo dat Barcelona en Real Madrid voor hem moeten vechten. Hij is een invloedrijke speler, maar niet op de geweldige manier dat hij de Gouden Bal moet krijgen.” Het winnen van de Champions League zou daarbij helpen...

“Kroos en Modric bleven als standbeelden achter” Lof bij onze analisten, lof in het buitenland. ‘The Guardian’ gaf de hardwerkende Rode Duivel een 9/10. “Hij deed Real pijn door Silva de 1-0 aan te bieden. Daarna was er even die woordenwisseling, maar verzorgde hij ook de 3-0 met een nieuwe assist.” Bij ‘Sky Sports’ klinkt het zo: “Telkens wanneer De Bruyne aan de bal kwam, straalde hij kwaliteit uit. Denk maar aan die splijtende pass voor Silva bij de 1-0". The Independent: “De Bruyne zweefde en vond. Luka Modric en Toni Kroos bleven als standbeelden achter. Zij wisten echt niet wat te doen.”

Volledig scherm De Bruyne - Courtois © Sofascore

