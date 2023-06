KIJK. Romelu Lukaku wil na training wegrijden in zwarte Dodge, maar daar denken fans anders over

“Ik ben een mislukke­ling”: Pep Guardiola en Kevin De Bruyne over de vergeefse jacht van Man City op Europees succes

“Ik ben niet de slimste mens ter wereld, maar…” Een droge, sarcastische Pep Guardiola is de meest vermakelijke. Als het over ‘overdenken’ gaat in Champions League-wedstrijden. Maar ook als Kevin De Bruyne het gespreksonderwerp is. Zoals aan de vooravond van een kraker tussen Manchester City en FC Bayern München in Europa. Relaas van vier dagen met een Pep en een ‘Kev’ op scherp.