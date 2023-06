KIJK. Romelu Lukaku laat tranen de vrije loop wanneer het over zijn opa gaat: “Mijn jongste zoon lijkt zo hard op hem”

“Mijn grootvader, hij betekent alles voor mij.” In een interview met CNN voorafgaand aan de Champions League-finale van Inter tegen Manchester City, wordt Romelu Lukaku bijzonder emotioneel wanneer hij het over de vader van zijn mama Adolphine heeft. “Weet je: wanneer ik Jordan (zijn jongste zoontje van één jaar, nvdr) zie, lijk hij zo hard op mijn opa.”

Romelu Lukaku staat zaterdag in Istanbul, al dan niet als basisspeler voor Inter, de grootste match in zijn clubcarrière te wachten: de finale van de Champions League, tegen het Manchester City van Kevin De Bruyne. Wanneer het over dat moment gaat, denkt Lukaku automatisch aan zijn grootvader langs moeders zijde. “Hij is mijn nummer één. Hij was altijd mijn grootste fan. Elke keer wanneer ik speel... (klopt met zijn vuist in de hand) doe ik dat voor hem. Elke keer weer, elke goal die ik gemaakt heb: voor hem. Telkens wanneer ik mijn moeder in de tribunes zie, zie ik hem. Verliezen of winnen, daar kan ik mee leven, maar dit is een familiekwestie. Hij betekent alles voor mij.”

Volledig scherm Lukaku viert zaterdag in Turijn met de meegereisde fans van Inter. © REUTERS

Lukaku zei ook dat hij zijn opa beloofd had op zijn dochter, Adolphine, te letten - refererend aan die familiekwestie. Dat verhaal deed de all time-topschutter van de Rode Duivels in 2018 ook al eens uitgebreid bij ‘The Players Tribune’. Toen hij twaalf jaar was en Lukaku steeds beter werd, kreeg hij een telefoontje uit Congo. Het land waar zijn moeder en vader vandaan kwamen en waar nog familie woonde. Zijn opa belde.

“Toen ik hem over mijn geweldig seizoen vertelde, reageerde hij minder opgetogen dan normaal”, aldus Lukaku. “‘Heel goed Romelu. Maar kan je me een plezier doen’, vroeg hij. ‘Natuurlijk, wat is er?’, reageerde ik. ‘Kan je wat op mijn dochter letten, alstublieft. Beloof het me.’ ‘Op mama? Oké. Ik beloof het.’ Vijf dagen later overleed hij. Pas dan besefte ik wat hij echt bedoelde.”

Ik wou dat ik mijn grootvader nog één keer kon bellen. ‘Zie je? Ik heb het je toch gezegd. Je dochter is in orde. Er zijn geen ratten meer in het apparte­ment. Romelu Lukaku in ‘The Players Tribune’

“Het maakte me zo verdrietig wanneer ik daaraan terugdenk. Had hij maar vier jaar langer geleefd, dan had hij mij bij Anderlecht kunnen zien spelen. Dat hij zag dat ik mijn belofte had gehouden. Dat alles nu oké was. Ik had mijn mama gezegd dat ik op mijn zestiende profvoetballer zou worden. Ik was elf dagen te laat. Het werd 24 mei 2009.”

“Ik zou zo graag willen dat mijn grootvader nu nog leefde, dat hij kon zien wat voor leven we nu leiden. Ik wou dat ik mijn grootvader nog één keer kon bellen. ‘Zie je? Ik heb het je toch gezegd. Je dochter is in orde. Er zijn geen ratten meer in het appartement. We slapen niet meer op de grond. Er is geen stress meer. We’re good...”

Volledig scherm © Photo News