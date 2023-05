KIJK. Opvallend emotionele De Bruyne onderwerp van intense discussie met Thierry Henry in hoofdrol: “Strafste voetbalbrein ooit”

Kevin De Bruyne wordt overladen met lof na zijn goal tegen Real Madrid , maar hoort hij ook thuis in de lijst met de beste middenvelders aller tijden? Thierry Henry voerde er gisteravond een stevige discussie over met collega-analist Jamie Carragher.

KIJK. De heerlijke streep waarmee Kevin De Bruyne scoorde tegen Courtois

“Wat een goal, wat een speler 👏🏻👏🏻”, tweette Gary Lineker gisteravond net nadat Kevin De Bruyne de 1-1 voorbij Thibaut Courtois had gepegeld.

De presentator van ‘Match of The Day’ was één van de vele volgers die een buiging maakte voor de Rode Duivel. Bij televisiezender CBS Sports volgde Thierry Henry dat voorbeeld. De voormalige assistent-coach van Belgische nationale ploeg trok tijdens een discussie met Liverpool-legende Jamie Carragher een blik superlatieven open.

“De Bruyne stond op vandaag”, zegt Henry in bovenstaande video. “Hij speelde geen geweldige match, maar scoorde wel een levensbelangrijke goal. Voor mij is hij nog altijd de belangrijkste speler van Man City. Ik heb met héél veel straffe spelers gespeeld en ook tegen héél veel straffe spelers. Maar ik denk dat Kevin het strafste voetbalbrein heeft dat ik ooit gezien heb. Soms lijkt het alsof De Bruyne niet bij ons is omdat hij zó goed is, als je snapt wat ik bedoel. Dat kan zelfs een probleem zijn, als de anderen niet op zijn niveau zitten. Hij is de slimste voetballer die ik ooit gezien heb. Op training bij België zag ik soms dingen van hem...Hij is echt ongelooflijk.”

Quote Toppers worden afgerekend op de allergroot­ste momenten. Op hun prestaties in Champions Lea­gue-finales, op WK’s,... Jamie Carragher

Henry diende zo Carragher van repliek. De Engelsman had net ervoor gezegd dat ‘KDB’ nog een groot moment mist in zijn carrière. “Niemand twijfelt aan zijn ongelooflijke kwaliteiten”, aldus de voormalige verdediger. “Maar toppers worden afgerekend op de allergrootste momenten. Op hun prestaties in Champions League-finales, op WK’s,...Daarom kan ik niet zeggen of De Bruyne beter is dan bijvoorbeeld Steven Gerrard. Want Gerrard had dat ene moment in Istanbul (waar hij in 2005 met Liverpool een knotsgekke CL-finale won, red.). De Bruyne heeft ook zoiets nodig. Als hij nu dé man wordt in de finale, dan zullen we in de toekomst kijken naar De Bruyne als één van de beste spelers ooit. Dit kan zijn kans worden.”

Henry was het daar duidelijk niet helemaal mee eens. “Ik begrijp wel dat het De Bruyne kan helpen om zijn ‘legacy’ te bepalen, maar voor mij gaat het ook over de impact die een speler heeft op een team. En die is bij De Bruyne enorm.”

Opvallend emotionele De Bruyne na goal

De Bruyne zelf vierde z’n treffer gisteravond opvallend uitbundig. Normaal houdt hij het na een goal bij een opgestoken wijsvinger, maar gisteren was de Rode Duivel opvallend emotioneel. Hij gleed op z’n knieën, waarna de handen voor het gezicht gingen en De Bruyne ook geknuffeld werd door zijn ploegmakkers. Of er een speciale reden is voor de opvallende viering, is niet duidelijk. Maar de opluchting was duidelijk enorm bij ‘KDB’, die maar net op tijd fit was geraakt voor de match.

Volledig scherm De Bruyne was opvallend emotioneel na z'n goal. © REUTERS