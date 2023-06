KIJK. Niet zijn avond: Lukaku mist reuzenkans én staat ongelukkig in de weg van ploegmaat

Een ongelukkige invalbeurt voor Romelu Lukaku (30) in de finale van de Champions League. Net voor het uur viel de Rode Duivel in, bij een 0-0-stand. Een minuut na de openingsgoal van Rodri stond ‘Big Rom’ in de weg wanneer Dimarco zijn rebound in het lege doel dacht te deponeren. Pech. In minuut 88 was het meer dan pech. Zo’n twee meter voor de doellijn kopte hij recht op Ederson, in plaats van een hoek uit te kiezen. Een reuzenkans, en ook een pijnlijke misser - het had Inter in de slotminuten zomaar naar verlengingen geloodst.