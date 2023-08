KIJK. Mulder vindt uitspraak van Overmars over Champions League “niet zo handig”: “Ik zou dit niet tegen mijn groep zeggen”

Vlak voor de aftrap van Antwerp-AEK Athene gaf Marc Overmars, Directeur Voetbalzaken van de ‘Great Old’, een zeldzaam interview aan VTM. De Nederlander besprak wat een eventuele kwalificatie voor de Champions League-groepsfase zou betekenen voor zijn transferplannen en was ook eerlijk. “Volgens mij zijn we nog niet klaar om een rol van betekenis te spelen in de Champions League.”

KIJK. Overmars: “Als je me eerlijk vraagt of we klaar zijn voor de Champions League: dat niet”

“Dit worden heel belangrijke wedstrijden, dat weet iedereen”, sprak Overmars vlak voor de aftrap van Antwerp-AEK Athene. “Gelukkig zijn we sowieso al zeker van de Europa League-groepsfase. Maar de Champions League halen zou natuurlijk heel mooi zijn. Als je me eerlijk vraagt of we er klaar voor zijn: dat niet. Volgens mij zijn we nog niet op het niveau om een rol van betekenis te spelen in de Champions League. Maar welkom zou het wel zijn.”

Overmars doelt dan vooral op de Champions League-miljoenen. “Deze club is nog steeds in opbouw en we proberen dat stap voor stap te doen. Ik wil me niet verschuilen, maar ben me er wel van bewust dat dit een moeilijk jaar kan worden. Wat kwalificatie financieel zou betekenen? We hebben dat geld nodig, natuurlijk. Er is de voorbije jaren veel geïnvesteerd en er moet ook geld terugkomen. Daar doen we ons best voor. Via Europees voetbal en via transfers.”

Vandaag nog verkocht Overmars een speler aan z’n ex-club Ajax. Gaston Avila trekt voor minstens 12,5 miljoen euro (en mogelijk 14,4 miljoen) naar Amsterdam. Een nieuwe verdediger halen is prioritair, zegt de Nederlander nog in bovenstaande video. “Het geld van de Champions League kan helpen om mijn werk te doen, zoveel is zeker. Ik denk dat er deze week wel nog iets zal gebeuren bij ons. Al moeten we wel creatief zijn, want het budget is beperkt.”

Mulder: “Niet zo handige uitspraak” Na de wedstrijd kwam Jan Mulder in de VTM-studio terug op de uitspraken van Overmars. “‘We zijn niet klaar voor de Champions League... ik vind dat een niet zo handige uitspraak”, aldus Mulder. “Je speelt die wedstrijd, je moet klaar zijn. Ik zou dit niet te snel van mijn eigen ploeg zeggen. Hij zit vlakbij die Champions League...”

