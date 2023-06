KIJK. “Mijn hamstring knapte. Het is wat het is”: De Bruyne spoelt teleurstelling van blessure door aan zijde van familie

KIJK. “Zij passen hun gedrag niet aan, dan ik ook niet”: Courtois dient provoceren­de Chel­sea-fans na straffe save van antwoord

Laat ze maar roepen, laat ze maar fluiten. De constante bij Real Madrid in de knock-outfase van de Champions League luistert naar de naam Thibaut Courtois. Zijn redder vorige week in Madrid, zijn redder dinsdag op Chelsea. “Die save op slag van rust was belangrijk”, besefte hij.