KIJK. “Lukaku zal zich niet vernederd voelen. Hij is nóg meer klaar om vanavond een rol te spelen”

Champions League Na het nieuwe Champions Lea­gue-debacle: rijzen er terecht vragen over de toekomst van PSG?

Voetbalclub Paris Saint-Germain werd in 2011 een Qatarees staatsbedrijf. Met Champions League-winst als raison d’être, maar twaalf keer op rij bleef het achter met lege handen. Na de pijnlijke exit tegen Bayern München regent het vragen over de toekomst van PSG. Waarom willen de Qatarese sjeiks nu Manchester United kopen? Is het toeval dat de vader van Lionel Messi op visite ging bij de voorzitter van Barcelona? En is Kylian Mbappé echt het type dat met zijn hoofd tegen de muur blijft botsen?