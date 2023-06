KIJK. Lukaku krijgt na gemiste kans racistische verwensingen naar het hoofd geslingerd

Het was gisteravond niet de avond van Romelu Lukaku (30). Ruim een halfuur kreeg hij in de finale van de Champions League om Inter naar minstens verlengingen te brengen. Maar pech en een zure misser waren zijn deel. Na de match kreeg de Rode Duivel racistische verwensingen naar het hoofd geslingerd op zijn sociale media.

KIJK. Lukaku mist dé kans op 1-1

Een ongelukkige invalbeurt voor Romelu Lukaku in de finale van de Champions League. Net voor het uur viel de Rode Duivel in, bij een 0-0-stand. Een minuut na de openingsgoal van Rodri stond ‘Big Rom’ in de weg wanneer Dimarco een rebound in het lege doel dacht te deponeren. Pech.

In minuut 88 was het meer dan pech. Zo’n drie meter voor de doellijn kopte hij zonder gehinderd te worden recht op Ederson, in plaats van een hoek uit te kiezen. Een reuzenkans, en ook een pijnlijke misser - het had Inter in de slotminuten zomaar naar verlengingen gebracht. Wat later volgde een gekraakt schot. Aan goeie wil géén gebrek.

Volledig scherm © AFP

In de VTM-studio hadden Mulder en Degryse het vooral over dé mogelijkheid op de 1-1. “Dit is een enorme kans. Vanop vier meter”, aldus Degryse. “Hij moet gewoon een kant kiezen. Hij kopt letterlijk op Ederson. Voor een spits van dat niveau... De goal is zeven meter breed. Dit mag niet gebeuren.” Zonde, want de analisten gunnen het Lukaku zo hard. “Je wenst hem geluk toe, maar net dat heeft hij niet. Ik heb echt wel met hem te doen.”

Lukaku krijgt racistische verwensingen op sociale media Na de verloren Champions League-finale kreeg Lukaku op zijn sociale media tal van racistische verwensingen naar het hoofd geslingerd. Er werden onder meer emoji’s en beelden van apen gepost. De racistische commentaren lokten gelukkig ook een stormvloed van reacties uit waarin het racisme veroordeeld wordt. Niet voor het eerst krijgt Lukaku te maken met racisme. Onlangs nog in een Serie A-wedstrijd tegen Juventus. Alleen al op Instagram heeft Lukaku bijna negen miljoen volgers.

KIJK. Degryse en Mulder over de wedstrijd van Lukaku

KIJK OOK. Manchester City wint de Champions League en pakt de treble