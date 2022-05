KIJK LIVE. Wat verwacht onze analist Gilles De Bilde van clash tussen Real en City in Champions League?

Champions League “Een kunststuk dat zijn plaats heeft in het Louvre”: wat had alles er anders uit gezien, mocht dit pareltje van Mbappé wél hebben geteld

Meer dan een uur lang gaf Paris Saint-Germain gisteren voetballes aan Real Madrid. De Parijse meester luisterde eens te meer naar de naam van Kylian Mbappé. Die verschalkte tot drie keer toe Thibaut Courtois - ‘t is er weinigen gegeven. Zijn eerste, in de korte hoek, werd afgekeurd wegens buitenspel van assistgever Nuno Mendes. Zijn tweede, ook al in de korte hoek, telde wél, maar ‘t is vooral zijn laatste die over de tongen gaat. Wat had de wereld er anders uitgezien had díe geteld - voor de goede orde: ook hier was er wel degelijk buitenspel mee gemoeid.

10 maart