KIJK LIVE. Wat een bom! Messi jaagt de gelijkmaker met zijn linker staalhard in de kruising!

Champions League Barça-coach Koeman gelooft in nieuwe remontada tegen PSG: “Niets is onmogelijk”

9 maart Met een “niets is onmogelijk” hield FC Barcelona-trainer Ronald Koeman de hoop levend dat zijn ploeg woensdag bij Paris Saint-Germain een wonder kan verrichten. Het Spaanse topteam leed in het eerste duel in de achtste finales van de Champions League op eigen veld een kansloze nederlaag (1-4) en moet dus woensdag in het Parc des Princes sowieso vier keer scoren om Europees te overleven.