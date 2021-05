KIJK LIVE. Ultra-spannende slotfase in Londen: kunnen Hazard en co scheve situatie nog rechtzetten tegen Chelsea?

Champions League Eden Hazard speelt klein halfuurtje mee bij Real: “Ik doe het stap per stap”

28 april Eden Hazard mocht dinsdag in de heenwedstrijd van de halve finale tegen zijn ex-club Chelsea in de 66e minuut invallen bij Real Madrid. “Ik voel me goed en ben blij dat ik kan spelen”, aldus de veel door blessureleed geplaagde Rode Duivel.