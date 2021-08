KIJK LIVE. Shakhtar plaatst zich na verlengingen ten koste van Monaco voor de poulefase van de Champions League

Champions LeagueShakhtar Donetsk heeft zich ten koste van AS Monaco geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. De Oekraïners flirtten lang met de uitschakeling, maar haalden het uiteindelijk dankzij een ongelukkige own goal van Monaco-speler Aguilar in de verlengingen.

Shakhtar Donetsk had de heenmatch in Monaco met 0-1 gewonnen en kon dus met vertrouwen aan de terugwedstrijd in Kiev beginnen. Al was dat er helemaal niet aan te zien in de eerste helft - de bezoekers waren duidelijk baas. Fysiek sterker en scherper in de duels, maar ook voetballend was Monaco voor de pauze de betere ploeg. Dat resulteerde ook in kansen: na nog geen twintig minuten voetballen had Ben Yedder de achterstand van de Monegasken al uitgewist. Een verdiende 0-1-voorsprong voor Monaco.

De ploeg van coach Niko Kovac rook bloed en bleef Shakhtar overbluffen. Na 38 minuten trof Badiashile op een vrije trap de paal, maar een minuut later was het wél raak. Weer Ben Yedder werd door Matviyenko helemaal vrijgelaten, waarop de Fransman de 0-2 maar binnen te duwen had. Meteen ook de ruststand, mede doordat Ben Yedder z’n derde van de avond naast het doel van Pyatov legde.

Na de pauze was Monaco minder dominant, al kreeg het via opnieuw Ben Yedder nog een uitstekende kans op de 0-3 - Pyatov stond pal. En zoals dat dan gaat in voetbal, viel de treffer aan de overkant. Na een goeie combinatie met Traoré bediende Alan Patrick mede-Braziliaan Marlos, die de 1-2 in de korte hoek binnentrapte. Shakhtar zo weer helemaal in de match en op weg naar verlengingen, want doelpunten vielen er niet meer - ondanks een dot van een kans voor Volland.

Ook in die verlengingen leek er aanvankelijk geen goal meer te vallen. Iedereen maakte zich al op voor strafschoppen, maar dat was buiten Monaco-verdediger Aguilar gerekend. De Fransman devieerde een ongevaarlijke bal onbedoeld over doelman Nübel in eigen doel. Brute pech voor Monaco, dat zo naast de groepsfase van de Champions League greep. Shakhtar Donetsk verdwijnt dan weer morgen in de potten voor de loting.

Volledig scherm © AP

