KIJK LIVE. Real slaat opnieuw toe wanneer het moet en dankt Benzema. Volg hier de nabeschouwing met Mulder en Degryse

Real moest winnen om zich de ultieme vernedering te besparen: voor het eerst in 25 jaar gesneuveld in de poules van de Champions League. Tegen Mönchengladbach kon dat weleens een heikele opdracht worden, maar niets was minder waar. De Duitsers presenteerden zich als een bende communicanten in het Alfredo di Stefano. Niet eens plechtige, maar eerste. Kinderlijk eenvoudig stond het na amper een halfuurtje 2-0. Benzema knikte eerst een voorzet van Vazquez binnen, wat later op de prima assist van Rodrygo. Merci, Karim - dacht Zidane ongetwijfeld. Zijn hachje nog maar eens gered. Kat met negen levens. Dankzij het instinct van de overlever in Real. Met Ramos terug in de basis, sta je dan al een heel eind verder.

Ook in de tweede helft geen beterschap bij Gladbach. De arme Oscar Wendt, helemaal dolgedraaid op zijn linkerflank, was dan al naar de kant. Alsof de Duitsers bevangen leken door de omvang van het moment. Ironisch dat ook zij toch nog overwinteren in de Champions League. Inter en de Champions League: het blijft een moeilijk verhaal. Dat het in Madrid slechts 2-0 bleef, was nog het verrassendste van de avond. Benzema was enkele keren dicht bij een hattrick en zijn 70ste goal in de Champions League en ook Modric, Kroos en Vazquez hadden vooral pech in de afwerking. Zaterdag wacht al opnieuw een partij op leven en dood voor Real: de stadsderby tegen Atlético, waarin Real zich geen nieuw verlies kan veroorloven wil het nog in het zog van Simeone en co blijven.