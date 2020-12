KIJK LIVE. Ideaal scenario voor Real: Benzema kopt twee keer raak, aan overkant mist Pléa prima kans

Multimedia Dit zijn de beste oortjes en koptele­foons van 60 tot 300 euro

7 december De eindejaarspurt is ingezet, de kerstmuziek mag aan! Op zoek naar een koptelefoon waarmee je Mariah Carey nog beter kan beluisteren? Wil je een goede noise-cancelling of eerder een model dat comfortabel in je oor zit? Onze techredacteur zocht en vond zes verschillende modellen voor iedere prijsklasse.