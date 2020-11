KIJK LIVE. Eden Hazard zet Real vroeg op voorsprong tegen Inter, Vidal pakt onnodig rood na dwaas protest

Champions League Onze chef voetbal vindt dat Clement na zijn uitbrander niet de mist mag ingaan: “Want dan mogen wij hém hard aanpakken, toch?”

4 november Philippe Clement krijgt na onder meer Real Madrid, PSG, Zenit en Lazio een nieuwe kans om zich te onderscheiden in de Champions League. Op Jan Breydel ontvangt Club vanavond Borussia Dortmund. Onze chef voetbal Stephan Keygnaert legt de lat hoog voor de coach van blauw-zwart. “Net omdat we met z'n allen weten dat Clement in staat is Dortmund het schaamrood op de wangen te bezorgen.”