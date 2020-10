KIJK LIVE (21u). Bayern - Atlético gaat toch door ondanks positieve test Serge Gnabry

AA Gent Niklas Dorsch ontpopt zich tot een lichtpunt in donkere Gentse tijden: “Die eerste training onder Pep bij Bayern was pure adrenaline”

29 september Wat is de gemene deler van armen vol tattoos, de kamer van Toni Kroos, adrenaline onder Guardiola, kicken op Rammstein en onverhoopt geloof in een Gents mirakel in Kiev? Wij vonden hem in Niklas Dorsch.