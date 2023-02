KIJK. Knokpartijen en bizar tafereel met brandblusser: situatie ontaardt nadat Benfica-fans infiltreren in Club-vakken

Daar is de Champions League weer! Welke affiches staan op het menu? Wie zijn de sterren en Rode Duivels in het toernooi? Uw gids voor de achtste finales

Na drie maanden afwezigheid is de Champions League weer helemaal terug. Vanavond trappen PSG en Bayern München de knock-outfase op gang met een heuse topper, morgen is Club Brugge aan zet. Maar hoe zien de achtste finales er ook alweer uit? Naar welke ploegen en Rode Duivels is het uitkijken? Wij frissen uw geheugen op en blikken vooruit op alle affiches.