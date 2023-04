KIJK. Kevin De Bruyne bij Gilles De Bilde: “Treble? Elke match die we nu spelen is een must-win”

Boze Neymar wil weten wie de mol is in de kleedkamer van PSG: “Net nu komt deze ruzie naar boven. Triest”

“Een nucleaire clash.” Zo sprak Neymar gisteren over de Champions League-kraker tussen Paris Saint-Germain en Bayern München in de achtste finale. Daar heeft de Braziliaan grotendeels zelf voor gezorgd. Neymar bevestigde dat hij zaterdag in de clinch was gegaan met ploegmaat Marquinhos en de technisch directeur van PSG. En hij wil de mol in de kleedkamer van PSG aan de galg. “Dit is triest en maakt me boos.”