KIJK. “Guardiola maakte De Bruyne onnodig onzeker”: Mulder en Degryse komen terug op akkefietje tussen ‘KDB’ en zijn coach

Romelu Lukaku Belgisch topschut­ter aller tijden in de Champions League, al is het gat met de wereldtop nog waanzinnig groot

Topschutter aller tijden bij de Rode Duivels was hij al, nu is Romelu Lukaku (29) ook de best scorende Belg in Champions League. Dankzij z'n doelpunt tegen Porto liet hij op het lijstje Dries Mertens (35) ter plaatse.