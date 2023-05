KIJK. Even ambras tussen De Bruyne en Guardiola, dan de knuffel: “Alsof hij Kevin wou prikkelen, maar ook niet te veel”

Een stap dichter bij de Heilige graal. Na RB Leipzig en Bayern München nu ook voorbij Real Madrid. Om - eindelijk - eens de Champions League te winnen, moeten Kevin De Bruyne en Manchester City alleen nog langs Inter. Want vooral in het buitenland leeft de gedachte dat de Rode Duivel eens een keertje de beker met de Grote Oren moet winnen, om echt in aanmerking te komen om tot de allerbeste ter wereld verkozen te worden. Voor VTM-analist Marc Degryse kan de Gouden Bal straks voor KDB zijn, als hij met City op 10 juni de finale wint. In de halve finale scoorde hij alvast punten.

Net toen City het vorige week in het Bernabéu moeilijk had na de pauze, scoorde De Bruyne die ene weergaloze en o zo belangrijke goal (1-1). En in return woensdagavond was hij weer de alles bepalende metronoom. “Met die pass op Bernardo Silva brak hij de match open”, zag Degryse. “Zo strooit hij elke match wel met een vijftiental van die ballen. Even na de pauze was er wel even een discussie met Guardiola, maar bij zijn applauswissel was er die innige knuffel. Daar toonde Guardiola openlijk zijn liefde voor Kevin. Alsof hij hem wel een beetje mag prikkelen, maar toch ook niet te veel.”

Ook Jan Mulder vond dat een mooi en zelfs ontroerend beeld. “Het parcours van Guardiola bij Man City loopt toch gelijk met dat van De Bruyne.” Om dan de loftrompet op te steken over KDB. “Een pur sang technicus, een ragfijn gepolijste voetballer, maar die echt kapot is op het einde. Met de handen op de knieën, stond hij daar. Dat loopt wat af hoor. Een weergaloze prof.” Wat Degryse beaamt. “Hij is de ster, maar werkt toch ook heel hard en probeert de rest steeds mee te krijgen. Dan is het logisch dat je even op de adem trapt.”

In de dubbele confrontatie met Real scoorde De Bruyne alvast goeie punten richting Gouden Bal. “Vorig jaar was hij er als derde (na Mané en winnaar Benzema, nvdr) al dichtbij”, zegt Degryse. “Als hij nu de CL wint, naast de zo goed als zekere landstitel met Man City en mogelijk ook de FA Cup-finale, dan gaan de mensen toch stemmen op Kevin hoor. Haaland komt dan ook in aanmerking, maar hij is toch nog tien jaar jonger.”

Onder andere ‘The Athletic’-journalist James Horncastle stelt dat De Bruyne en Man City dringend de Champions League nodig hebben. “Hoe groot City ook is en hoe zeer Guardiola ook de aandacht op hen vestigt, ze zijn nog steeds een club zonder rijke geschiedenis. Het is moeilijker voor een City-speler om consensus te creëren onder voetbaljournalisten. Vaak wordt het genie en de speelstijl geassocieerd met de filosofie van Guardiola.”

De Spaanse journalist Guillem Balague treedt hem bij. “Ik heb op De Bruyne gestemd als speler van het jaar, maar het is moeilijk om hem te kiezen. Het is niet vanzelfsprekend om De Bruyne de beste speler van Man City en de Premier League te noemen. In Spanje vinden we hem allemaal een goede speler, maar het is niet zo dat Barcelona en Real Madrid voor hem moeten vechten. Hij is wel degelijk een invloedrijke speler, maar niet op de geweldige manier dat hij de Gouden Bal moet krijgen.”

Met een loepzuivere assist, zijn vrije trap die leidde tot de owngoal van Militão en opnieuw een gave prestatie toonde De Bruyne nog maar eens zijn klasse. Applauswissel in minuut 84. Opdracht volbracht. 4-0. Nu het Inter van Lukaku nog, om die vervelende finale van twee jaar geleden tegen Chelsea en die beuk van Rüdiger weg te wissen. Dat mag toch niet meer misgaan?

