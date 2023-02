KIJK. “Een hevige confrontatie tussen beide harde kernen”: situatie ontaardt door vele Benfica-fans in Jan Breydel, twee agenten raken gewond

“De verkoop verliep in drie fases. Eerst en vooral kregen zoals steeds alle bestaande abonnees voorrang. Na de voorrangsperiode voor eigen abonnees kregen enkel Club ID-houders de kans om een ticket te kopen. In een laatste fase werden ook tickets verkocht aan mensen zonder Club ID, maar enkel aan supporters die al een account hadden op onze website van voor de loting of aan supporters die in het verleden reeds tickets kochten. IP-adressen uit Portugal werden gedurende de hele verkoopperiode geblokkeerd op onze ticketingsite. Via bepaalde technologische omwegen slaagden 600 Benfica-fans met een Portugees thuisadres of e-mailadres er toch in tickets te kopen, deze tickets werden onmiddellijk geannuleerd en terug gestort.”

“Ondanks al deze maatregelen bleken toch Benfica-supporters in de Brugse vakken aanwezig te zijn. Het onderzoek naar hoe dit is kunnen gebeuren loopt volop in samenwerking met de politie. Tijdens de wedstrijd hebben onze stewards zeer snel gereageerd door alle Benfica-fans te verzamelen in 2 aanpalende vakken naast het uitvak. Daardoor bleef alles tijdens de wedstrijd relatief rustig. Na de wedstrijd waren er schermutselingen met individuele fans. We begrijpen dat dit een zeer onaangename ervaring voor onze eigen fans was en zullen, samen met de politie, alles in het werk stellen om dit te vermijden in de toekomst.”