KIJK. Dries Mertens en Galatasaray winnen in slotseconden: uitgerekend Noor Midtsjø verkoopt Molde uppercut

Mertens en co kenden allesbehalve een goeie start in Noorwegen: al na acht minuten bracht Ellingsen de thuisploeg op voorsprong. Galatasaray moest even zoeken, maar sloeg vlak voor het halfuur twee keer toe op vijf minuten. Sérgio Oliveira, ex-KV Mechelen, en Mauro Icardi zorgden voor een 1-2-ruststand.

Tien minuten na de pauze hing Haugen de bordjes in evenwicht, even later werd Mertens naar de kant gehaald. We leken met een gelijkspel naar de terugmatch in Istanboel te trekken, maar daar besliste uitgerekend de Noor Fredrik Midtsjø anders over. Diep in de toegevoegde tijd legde hij op aangeven van Icardi de 2-3 binnen. Volgende week dinsdag vindt de terugwedstrijd plaats.