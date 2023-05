KIJK. “Dit hebben we nog nooit gezien”: hoe Real-verdediger Rüdiger Haaland helemaal in bedwang hield

Erling Haaland afstoppen dit seizoen, het is er weinigen gegeven. Antonio Rüdiger hield de Noorse doelpuntenmachine in de eerste halve finale van de Champions League echter wel 90 minuten lang in bedwang, en dat op geheel eigen wijze. Een knappe prestatie die op veel lof kon rekenen. “Rüdiger heeft Haaland helemaal geïsoleerd.”

KIJK. Rüdiger hield Haaland de hele wedstrijd in bedwang

“Real Madrid gaat niet met angst naar het Etihad Stadium”, vertelde Rio Ferdinand na afloop van de wedstrijd bij BT Sport vorige week. De Madrilenen hielden de ploeg uit Manchester op een gelijkspel in eigen huis. Achteraf ging het niet over de raket van Vinicius Junior of de schitterende streep van De Bruyne, maar vooral over de afwezigheid van Erling Haaland.

Ik heb al vaker verdedi­gers gezien die het agressief willen aanpakken tegen Haaland, maar die dan niet opgewassen zijn tegen zijn kracht en snelheid. Joleon Lescott, Oud-speler Manchester City

Niet letterlijk, maar de Noor had veel minder impact op de wedstrijd dan hij gewoon is. Die pluim mag volgens Ferdinand op de hoed van Real Madrid-verdediger Antonio Rüdiger worden gestoken. De Duitser plakte een ganse partij als superlijm aan Haaland. Hij slaagde er als één van de eersten in om hem te temmen. “Tegen Haaland moet je agressief zijn en het één-tegen-ééngevecht durven aan te gaan. Dat heeft Rüdiger met veel vertrouwen gedaan”, sprak Ferdinand vol lof. “Wat ik vandaag zag, was het beste wat ik een verdediger tegen hem zag doen dit jaar. Dit hadden we nog nooit gezien.”

Joleon Lescott (ex-verdediger Manchester City) kon dat alleen maar beamen: “Je kunt wel agressief spelen, maar je moet ook de kracht en de kwaliteiten hebben om dat te doen. Ik heb al vaker verdedigers gezien die het agressief willen aanpakken tegen Haaland, maar die dan niet opgewassen zijn tegen zijn kracht en snelheid. Rüdiger heeft Haaland geïsoleerd. Dat zal misschien navolging krijgen, maar niet elke verdediger kan wat Rüdiger deed.”

“Rüdiger heeft ideale profiel voor die job”

Het optreden van Antonio Rüdiger kon ook in eigen land op bewondering rekenen. Voormalig Anderlecht-verdediger Olivier Deschacht was danig onder de indruk van de Duitser. “Allereerst was het belangrijk om Haaland uit de zestien te houden. Rüdiger heeft dat perfect gedaan. Hij was bijna altijd als eerste op de bal, omdat hij anticipeerde. Niet omdat hij sneller of sterker is.”

Volledig scherm © AP

Man-op-man spelen met het Noorse fenomeen is niet evident, maar wel de beste keuze volgens Deschacht. “Spelers zoals Haaland vinden telkens de ruimte als je in zone verdedigt. Je moet er heel kort opzitten, zowel binnen als buiten de zestien. De spits van Manchester City is in 90% van de gevallen sterker en sneller dan zijn tegenstander, maar Rüdiger bleef hem slim volgen. De Duitser heeft het ideale profiel om zo'n speler uit de wedstrijd te houden. Het getuigt van kwaliteit.”

Op de vraag of de ex-verdediger zelf graag tegen Erling Haaland had gestaan, is Deschacht duidelijk: “Absoluut niet! Het is een complete speler. Er zijn weinig spelers die hem uit een wedstrijd kunnen houden.”

Dolle Duitser

Kevin De Bruyne heeft niet meteen goede herinneringen aan Antonio Rüdiger. In de Champions League-finale van 2021 moest hij de strijd staken na een onzachte botsing met de Duitser. De middenvelder van Manchester City hield er een gebroken neus en oogkas aan over. De opzichtige obstructiefout kwam de Chelsea-speler (nu Real Madrid) op veel kritiek te staan.

Vanavond kijkt Rüdiger Haaland (én De Bruyne) opnieuw in de ogen. Belandt de Noor weer in de broekzak van de Duitser of heeft hij andere instructies meegekregen van Guardiola?

KIJK. De botsing tussen Rüdiger en De Bruyne in 2021

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © AFP