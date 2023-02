KIJK. Degryse stelt zich vragen bij “passief Club”: “Naïef dat je denkt met een valse 9 te kunnen winnen”

Spaargids.be Van medische kosten tot repatrië­ring bij een skiongeval: wat is precies gedekt via je krediet­kaart?

Van plan om tijdens de krokus- of paasvakantie de skilatten aan te trekken? Wacht nog even om meteen een annulatieverzekering, reisbijstandsverzekering of bagageverzekering af te sluiten. Niet dat het een slecht idee is, integendeel zelfs, maar je kredietkaart biedt mogelijk ook al heel wat dekkingen. Als je Mastercard of Visa-kaart verzekeringen biedt, zijn dat er meestal meteen een hele resem, ongeacht welke partij je kaart ook uitgeeft. Spaargids.be zet het op een rij.