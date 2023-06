KIJK. De peperdure rugzak, de tranen, zijn meevierende vriendin en een sigaar: zo beleefde Erling Haaland de finale en het feest achteraf

Een goede Champions League -finale speelde hij niet, Erling Haaland, maar de Noor pakt in zijn eerste seizoen bij Manchester City wel meteen de ‘treble’ met de ‘Citizens’. En dat zorgde natuurlijk voor een pak emoties. “Ik heb voor het eerst in jaren geweend”, zei hij achteraf. Er was ook tijd voor wat qualitytime met vriendin Isabel. In de vroege uurtjes postte hij dan weer een foto met een sigaar in de mond.

KIJK. Erling Haaland: “Heb voor het eerst in jaren geweend”

Al voor de finale was er een opvallend moment met Haaland. De kleurrijke reistas sprong in het oog toen de Noor in het zog van Kevin De Bruyne en Pep Guardiola naar de kleedkamer stapte. Het ging om een tas van luxemerk Louis Vuitton die gemaakt is gerecycleerde materialen. Geïnteresseerden moeten wel diep in de buidel tasten. De tas staat te koop voor 9.939 euro (excl. BTW) - op de site van Louis Vuitton ging ze eerder voor een kleine 4.500 euro.

Volledig scherm Op de website van Sotheby's is de tas te koop voor een kleine 10.000 euro. © Sotheby's

In de wedstrijd zelf was Haaland eerder bleekjes. Een goede match speelde hij niet, maar dat liet hij niet aan het hart komen na het laatste fluitsignaal. Hij liet de emoties de vrije loop. “Voor het eerst in een lange tijd heb ik geweend”, zei de spits in een interview na de match. “Zoals iedereen wel weet, was dit mij allergrootste droom. Ik heb het nu gedaan. Het is ongelooflijk. Ik ben zo moe na een lang seizoen, maar tegelijk zo blij. Het is de eerste Champions League-trofee voor deze club en hopelijk de eerste van vele.”

Op het veld had hij ook nog een momentje vrij om te vieren met zijn vriendin Isabel Johansen. Gezellig keuvelend - het koppel nam een stoeltje mee op het veld - genoten ze na van de zege. De Noorse vlag mocht natuurlijk niet ontbreken tijdens de viering. Zijn 19-jarige vriendin Isabel verhuisde onlangs van Noorwegen naar Manchester om samen te wonen met haar vriend.

Het feestje van City liep nog door tot in de vroege uurtjes. Haaland postte een foto op Instagram met een sigaar in de mond. Veel uren slaap zal Haaland dus niet in zijn lichaam hebben. Maar na een lang en slopend seizoen is het nu natuurlijk het moment om de riem er even af te gooien.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm . © Instagram

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © AFP

Lees ook: