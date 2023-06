KIJK. Apetrotse vader Herwig De Bruyne maakte Champions League-triomf mee in Istanbul: “De Gouden Bal? Kevin zou het verdienen”

Herwig De Bruyne maakte de Champions League -triomf van zoon Kevin vanop de eerste rij mee in Istanbul. Daags nadien sprak hij op de KDB Cup in Drongen vol trots over zijn zoon, al vreesde ook hij even voor een scenario zoals in 2021. “Mentaal zat het gelukkig beter tijdens de match. Soms stond hij zelfs naast Pep Guardiola om bij te sturen.”

Het is een stevig weekend voor Herwig De Bruyne. Zaterdag was hij in Istanbul om de Champions League-finale met zoon Kevin mee te maken in het Atatürk Stadium, vandaag loopt hij alweer rond in Drongen voor de KDB Cup. “Ik heb Kevin even gezien om 4 uur, toen ging het rechtstreeks naar de luchthaven. En nu zijn we hier”, zegt De Bruyne senior voor de camera van VTM, nog steeds met grote glimlach.

Even dacht ook Herwig De Bruyne terug aan de finale van twee jaar geleden, toen De Bruyne ook met een blessure gewisseld moest worden én City verloor. “Als ze nu opnieuw hadden verloren, dan had dat nog drie à vier weken nagezinderd bij Kevin. Nu was het groot feest. Ik zag ook dat hij zich mentaal nog goed voelde, hij stond zelfs naast Pep Guardiola aanwijzigingen te geven. (lacht). Deze Champions League-trofee is zowat de enige trofee die nog niet op zijn palmares stond. Het is zeker de kers op de taart van zijn carrière.”

Dan rest de vraag of De Bruyne, nu hij de Champions League gewonnen heeft, ook kans maakt op de Gouden Bal. Vader Herwig: “Dat hangt van veel factoren af, er zijn een aantal spelers die hem kunnen winnen. Kevin is er al eens dichtbij geweest en ik hoop dat dat nu ook het geval is. Hij zou het alleszins verdienen om de Gouden Bal te winnen.”

