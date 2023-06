KIJK. “Al twee maanden last van hamstring”: De Bruyne spoelt teleurstelling van blessure door aan zijde van familie

KIJK. Kevin De Bruyne moet met blessure naar de kant

KIJK. De Bruyne springt en viert met gezin

“Het is wat het is”, sprak de Bruyne kort achteraf. “Ik heb al twee maanden last aan mijn hamstring. Ik sukkelde er een beetje mee. Nu is mijn hamstring geknapt. Ik kon niet meer verder. Ik heb alles gedaan om klaar te zijn en alles gegeven voor het team, dus het is zeker jammer. Maar ook zonder mij kon City winnen. Een geweldig gevoel is het. Nu gaan we zeker feesten. Ik denk dat we dit langer dan één dag gaan vieren.”