Kevin De Bruyne zet Man City met kanonskogel op weg naar eenvoudige zege tegen Gladbach

Champions League Rocketman KDB: De Bruyne vindt neus voor goals terug dankzij tweevoetig­heid die in de tuintjes van Drongen ontstond

23:31 Van nature is Kevin De Bruyne rechtsvoetig. Maar rechts of links maakt hem eigenlijk weinig uit. Zie de uithaal waarmee hij Man City op voorsprong knalde tegen Gladbach. Een raket uit zijn linkerslof. Made in de tuin van de familie Marchand in Drongen.