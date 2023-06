Kevin De Bruyne wil zaterdag in de Champions Leaguefinale zijn carrière vervolmaken: “Maar die 90 minuten zullen niet bepalend zijn”

KIJK. De pijnlijke botsing van Kevin De Bruyne met Antonio Rüdiger

U herinnert er zich waarschijnlijk meer van dan hij. Zijn enige Champions Leaguefinale, twee jaar geleden in Porto, eindigde in tranen en op een ziekenhuisbed. Een hersenschudding, een breuk in de oogkas en een deuk in de oogkas na een beuk van Chelsea-verdediger Antonio Rüdiger.

Van een paar kansen in de eerste helft staat Kevin De Bruyne (31) nog iets bij. De ochtend na die match, of zo meent hij zich toch te herinneren, had hij nog altijd zijn wedstrijdoutfit aan. Ook vandaag is die verloren finale nog altijd een grote waas.

De Bruyne: “Of deze finale het goedmaakt? Wel, that’s football. Dat is voetbal. Ik had nooit iets gebroken in mijn leven. En aan die Champions Leaguefinale hield ik een gebroken neus, een gebroken oogkas en een hersenschudding over. Veel kan ik daar niet meer aan veranderen.”

De Bruyne kon in zijn eerste Champions Leaguefinale niet verder

Veel tijd wilde De Bruyne zaterdag na de gewonnen FA Cupfinale niet vrijmaken. Hij weet dat de focus van de voetbalwereld deze week op Manchester City staat. Dinsdag is er in Manchester een mediadag gepland, waar hij tientallen gelijkaardige vragen zal moeten beantwoorden aan journalisten van over de hele wereld. Hij kent the drill.

Na de dubbel (de landstitel in Engeland en de FA Cup) kijkt iedereen zaterdag in de richting van City, de uitgesproken favoriet tegen Internazionale. De miljardenploeg kan in Istanboel alleen maar verliezen.

De Bruyne: “Het geloof dat we de treble (drie prijzen) konden winnen, is er altijd geweest. Alleen had het geen enkele zin om erover te praten. Nu kan dat wel. Ik wil de Champions League winnen. Ik wil die treble. Ik ben erg trots op wat we dit seizoen al hebben neergezet. Laat ons nog van deze week genieten. En hopelijk zijn we zaterdag op ons best.”

90 minuten

De Bruyne: “Inter is een goeie ploeg. In finales is het altijd fiftyfifty. Het is altijd moeilijk. Maar op de grote momenten proberen we gewoon onze job te doen. Inter heeft geweldige spelers. We hebben respect.”

De Bruyne won zaterdag met de FA Cup zijn veertiende trofee bij Man City.

Ondanks zoveel talent en ondanks de investeringen, gedurende bijna vijftien jaar, in het Europese palmares van City nog altijd blank. Het achtervolgt zijn trainer, Pep Guardiola. City moet eindelijk die volgende stap zetten.

De Bruyne: “Die vraag ga ik volgende week kunnen beantwoorden. Ik zie het niet zo. Wij hebben de laatste jaren top gepresteerd. Wij hebben in zoveel kwart en halve finales gestaan. En dit is onze tweede finale. Wij hebben er bijna altijd gestaan.”

“Of ik de Champions League moet winnen om eindelijk als volwaardig topspeler te worden beschouwd? Zal afhangen aan wie je het vraagt. Ik heb nu ongeveer 700 matchen gespeeld. Negentig minuten op 700 wedstrijden zullen het beeld van mijn carrière niet bepalen, denk ik. (Lachje) Maar het zou wel helpen, ja...”

Kevin De Bruyne poseert in de kleedkamer met City-topschutter Erling Haaland