Kevin De Bruyne ontsnapt aan rood tijdens nederlaag bij PSG, Messi maakt eerste goal in Parijse loondienst

Paris sera toujours Paris.

Stad waar het ego van de sterren al eens de bovenhand neemt.

De voorbije dagen verbleekte zelfs de aankomende (cash) clash met Manchester City in de Franse hoofdstad. ‘Clochardgate’ was top of mind. Relletje tussen kemphanen Mbappé en Neymar, omdat laatstgenoemde tegen Montpellier te weinig goeie passes richting de andere gaf.

Een detail, zo noemden coach Pochettino en aanvoerder Herrera het voorval op de pre-match persconferentie. “Het hoort bij een speciale club als PSG.” ‘t Zou dinsdagavond geen sporen nalaten, volgens hen. “Ze hebben er samen eens om gelachen. Het was veel lawaai om niets.”

Best ook, want door verschillende media werd de topper tegen City al als cruciaal bestempeld met oog op het vervolg van de Champions League-campagne. Nieuw puntenverlies was voor PSG uit den boze na de matige prestatie op Jan Breydel.

Gelukkig was Hij, Leo Messi, terug. Tot jolijt van het Parijse publiek. Het vervelende knieprobleem net op tijd verholpen voor het treffen met Guardiola. Sinds hun wegen bij Barcelona scheidden, is Guardiola niet alleen Messi’s boezemvriend, maar ook één van zijn favoriete tegenstanders. Zes goals in vier matchen tegen Peps teams sinds de coach vertrok in Camp Nou. U begrijpt vanzelf waarom Guardiola zei “niet zeker te zijn over hoe de Parijse spitsen te stoppen.” Als er één iemand de Parijse vloek kon doorbreken - PSG won nog nooit tegen City - kon doorbreken, dan wel Leo.

Na acht minuten werd Guardiola’s vrees al werkelijkheid, evenwel zonder dat Messi betrokken was. Mbappé zette zich door op rechts en legde terug tot bij, jawel, Neymar. Die miste vervolgens hélemaal zijn schot. Gelukkig voor Neymar was Gueye - ‘unsung hero’ op het middenveld - goed gevolgd en poeierde hij de bal alsnog de winkelhaak in. Mensen van kwade wil zouden anders nog denken dat de Neymar het bewust deed... Niets van dat: zowel Neymar als Mbappé pakte eens uit met een technisch nummertje én ze negeerden mekaar niet.

En wat met die andere baltovenaar, Kevin De Bruyne? Ook hij liet zich niet onbetuigd. De Rode Duivel had het in de beginfase nog wat lastig op zijn linkerflank, al was het wel onder zijn impuls dat City beter in de match sloop. Héérlijke assist met buitenkant rechts, maar zowel Sterling als Silva legden het leer (onbegrijpelijk) op de lat. Zelf vond KDB drie keer Donnarumma op zijn weg - déjà vu naar het EK. Straf dat de Italiaanse goalie gisteren pas zijn debuut in de Champions League maakte. Maar eigenlijk had De Bruyne dan niet meer op het veld mogen staan. Hij mocht zich gelukkig prijzen met geel nadat hij vol doorging op het been van doelpuntenmaker Gueye.

PSG onderging het gros van de partij, City drukte door voor de (verdiende) gelijkmaker. Maar Donnarumma hield stand - onberispelijke partij. En toen achtte Hij zijn moment gekomen. Ongrijpbaar met de bal aan de voet, korte combinatie met Mbappé, om de bal vervolgens met die prinsheerlijke linker voorbij een machteloze Ederson te plaatsen. Parijs mocht voor de allereerste keer schreeuwen: “LEOOOOOO.... MESSI! LEOOOOOO... MESSI!”

Nummer zeven in vijf matchen. Pep had het voelen aankomen.

De Parijse sterren flitsten op het juiste moment.

Paris sera toujours...

