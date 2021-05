Kevin De Bruyne moedwillig KO gebeukt door Rüdiger? “Zeker bewust, maar niet intentie zo te raken”

Champions LeagueWat een hoogtepunt in de carrière van Kevin De Bruyne moest worden, werd plots een anticlimax. Enkele minuten groggy en met tranen van het veld na een keiharde botsing met Antonio Rüdiger. Was er kwaad opzet in het spel, in die mate dat de City-kapitein van het veld werd ‘geschopt’? In de VTM-studio vinden onze analisten Mulder en Degryse niet dat de verdediger rood verdiende, maar zijn ze vooral aangeslagen door de onthutsende beelden van KDB’s aftocht.

Minuut 57: Kevin De Bruyne kaatst de bal tot bij Mahrez en wil meteen doorlopen om een eventuele dubbelpass in ontvangst te nemen. Rüdiger, één brok Duits graniet, spot het gevaar en zet een stap opzij in de loop van De Bruyne om onze landgenoot keihard op hem te laten botsen. Met alle gevolgen vandien: pas na enkele minuten oplapwerk kan De Bruyne in tranen van het veld, zijn exit onvermijdelijk. Er is schade, zo meldt De Bruyne zelf op Twitter. “Ik heb een gebroken neus en oogkas opgelopen”, klinkt het.

Quote Rüdiger sloeg niet of maakte geen zware overtre­ding... hij kan er ook niets aan doen dat hij eruit ziet als een gevangenis. Jan Mulder

Verdiende Rüdiger rood? “Het is zeker een beuk en bewust gedaan, maar ik denk niet dat de intentie er was om Kevin zó erg te raken”, vindt Marc Degryse. “Het is wel obstructie. De Bruyne is verrast, omdat hij Rüdiger niet ziet en zo niet kon ontwijken. Daarom dat de schade zo groot is. Maar rood is dit nu ook niet. Het is niet omdat de schade achteraf zo groot blijkt, dat je rood moet geven.”

Jan Mulder mengt zich niet meteen in de discussie, maar blijft vooral bij de trieste beelden hangen. “Ik vind het erger dat dat De Bruyne haast voor dood bleef liggen. Hij liep tegen een muur op. Rüdiger sloeg niet of maakte geen zware overtreding... hij kan er ook niets aan doen dat hij eruit ziet als een gevangenis.”

Mulder snapt niet goed wat er zich daarna afspeelde. “Je ziet toch, als dokter van Man City zijnde, hoe erg De Bruyne er aan toe is. Dan laat je hem toch niet nog een kwartier met een spons in de tribune zitten? Hij moest zo snel mogelijk een scan laten nemen, dat zo snel mogelijk laten onderzoeken door een oogarts... Dat kan toch niet voor een professionele club als Manchester City? Ach, ik heb vooral te doen met Kevin, hoor. Hij is de beste van Europa en nu is het weer van net niet.”

