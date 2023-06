“Kate, wat voor soort vriend is Thierry Henry dan?”: deze Amerikaanse voetbalshow rond Champions League is een hit

Ook in de VS kijken ze uit naar de finale van de Champions League . Met dank aan het Amerikaanse ‘CBS Sports Golazo’. De voetbalshow van CBS gooit hoge ogen, vooral op social media. Er is de chemie tussen presentatrice Kate Abdo (41) en Thierry Henry (45), er zijn de grappen met Jamie Carragher (45, ex-Liverpool) en vooral Micah Richards (34, ex-Man City). De grootste sterren uit het voetbal schuiven maar al te graag aan. Straks ook opnieuw Kevin De Bruyne of Romelu Lukaku?

1,4 miljard euro voor zes jaar. Zo veel betaalde media- en entertainmentgigant Paramount, waartoe CBS Sports behoort, vorig jaar voor de rechten van de Champions League. Want het is CBS Sports menens wat betreft het ‘soccer’. In april lanceerden ze CBS Sports Golazo Network, een zender met 24 op 24 uur voetbal dat elke ochtend tussen 7u en 9u ‘Morning Footy' brengt, een omkaderend programma rond de beelden uit Europa van de voorbije nacht die ook tot hun rechtenpakket behoren (naast de Champions League onder andere ook de Europa League, Conference League en Serie A).

In die optiek is er ook de voetbalshow ‘CBS Sports Golazo’, om het verschil te maken met de concurrentie. Zo heeft Apple voor 2,35 miljard euro een deal van tien jaar gesloten met de Major League Soccer (MLS) en hebben ook ESPN en NBC Sports een deel van de voetbalkoek in de States. Het mag dus wel wat kosten daar in de VS. De productiekosten van ‘CBS Sports Golazo’ liggen zo, in vergelijking met gelijkaardige shows, heel hoog. Maar wat wil je met producenten die al Emmy Awards op zak hebben. Vanavond worden er zo’n 3 miljoen kijkers verwacht voor de finale.

Maar ondertussen is het programma veel meer dan louter onderscheidend. Clips met de beste en grappigste momenten gaan geheid viraal. Cultshow. Niet in het minst omwille van Kate Abdo (41), al even gepokt en gemazeld in de voetbalwereld. Zo verzorgde ze als presentatrice in het verleden al menige Champions League of WK/EK-loting. Duits, Spaans, Frans en Engels: de in Manchester geboren Abdo weet zich als sportjournaliste in elke wereldtaal uit de slag te trekken. Ze was ook lang het vaste gezicht van de Britse sportzender Sky Sports, dat haar in 2013 als het ware wegkocht bij Sky Duitsland. Eerder was ze gastvrouw van World Sport op CNN.

Neemt steevast naast Abdo plaats: Thierry Henry. De gewezen assistent-trainer van de Rode Duivels onder Roberto Martínez kent als vroegere topspits van Arsenal natuurlijk alle ins en outs van het voetbal. En is populair bij de topspelers. Voor menig Duivel mocht hij de opvolger van Martínez worden. Het is dat de KBVB, de mislukkingen van Henry als T1 bij Montréal en vooral Monaco indachtig, niet meeging in dat verhaal en voor Tedesco koos.

De job van analist lijkt Henry alvast beter af te gaan dan die van coach. Hij is er ongetwijfeld een van de absolute grootverdieners. En is beste maatjes met Abdo. In die mate zelfs, dat geruchten over een relatie tussen de twee gretig besproken worden op het internet. Zo doet momenteel het verhaal de ronde dat de Fransman gepolst is om de assistent van straks PSG-coach Julian Nagelsmann te worden, maar dat hij er de voorkeur aan geeft om bij CBS - en Abdo - te blijven. In theorie zou het kunnen: beiden zijn gescheiden. Henry was vier jaar getrouwd met Nicole Merry, waarmee hij een dochter heeft. Ook Abdo is niet langer samen met de Duitse vastgoedmakelaar Ramtin Abdo. Meer recent werd ze gelinkt aan Barak Bess, journalist van gevechtssporten en podcasthost.

In onderstaand filmpje plaagt Richards de twee maar al te graag. Gevraagd naar de bekendste voetballers die ze al geïnterviewd heeft, geeft Abdo de namen van Messi, Pelé en Maradona op. Waarop Richards: “En Henry, waar hoort hij thuis in dat rijtje?” Abdo: “Die zou ik meer als een vriend beschouwen.” Waarop Richards, dollend met Carragher: “Wat soort van vriend dan wel?”

Ook een fragment waarop Henry wel helemaal van de wereld lijkt wanneer Abdo een slok water neemt, is koren op de molen van de believers.

Maar het is vooral de uitstekende wisselwerking tussen de vier die het 'm doet. In combinatie met enkele ‘running gags’: het Italiaans van Micah Richards, met in de video hieronder een heerlijke Lukaku, het oorlogje tussen Carragher en Rio Ferdinand, gewezen verdediger van Liverpools rivaal Man United en nu ook analist.

Smijt Kevin De Bruyne er vanavond een droge grap tussen?

Wie zijn de drie analisten? Jamie Carragher (45) is een waar Liverpool-icoon. Hij speelde als centrale verdediger van 1996 tot 2013 zijn hele carrière voor Liverpool, waarmee hij een keer de Champions League, een UEFA Cup en twee FA Cups won. Volledig scherm Carragher in duel met Wayne Rooney. © AFP Micah Richards (34) was de minste voetballer van de drie, met slechts vijf optredens in de Champions League. En dat mag hij in de show geregeld horen. Speelde aan de zijde van Vincent Kompany 179 keer voor een Manchester City in sportieve opbouw waarmee hij een keer landskampioen en FA Cup-winnaar werd. Trok daarna naar Aston Villa. Volledig scherm Richards met Kompany. © AFP Thierry Henry (45) ten slotte maakte furore bij Monaco met de landstitel in 1997, waarna hij een geweldige carrière uitbouwde. Wereldspits die vooral schitterde in het shirt van Arsenal, waarmee hij twee keer de Premier League en drie keer de FA Cup won. Daarna samen met Messi en Ronaldinho bij FC Barcelona, goed voor één Champions League en twee landstitels in La Liga. Speelde ook nog 122 matchen (51 goals) voor New York Red Bulls. Won met Frankrijk het WK 1998 in eigen land en twee jaar later het EK in België/Nederland. Volledig scherm Henry na een van zijn vele goals voor Arsenal. © AFP

