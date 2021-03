Juventus op de rand van de uitschakeling gebracht, maar op blauwe maandag scoorde Porto-speler ook heerlijke streep voor KV Mechelen

We hebben het even uit de archieven moeten plukken en met dank aan de Twitter-account van KV Mechelen is er ook beeld van. Op een blauwe maandag zorgde Sergio Oliveira voor een schitterende goal op de Belgische velden. De Portugees speelde in het najaar van 2011 zes competitiewedstrijden in het shirt van Mechelen. In die matchen kwam hij één keer tot scoren: een weergaloze streep tegen Standard in een 3-2-verliespartij op 25 november 2011. Oliveira speelde en scoorde ook twee keer in de Beker van België.