Juventus krijgt pas in blessuretijd Ferencvaros klein en plaatst zich voor volgende ronde

Dybala schoot de eerste kans na een voorzet van Ronaldo op de benen van Ferencvaros-keeper Dibusz. Geen 1-0 dus, maar vijf minuten later wel de verrassende 0-1. Tokmac ontsnapte op de rechterflank, Uzuni devieerde diens lage voorzet tegen de netten. Even slikken voor coach Pirlo, maar zijn absolute ster stelde nog voor rust orde op zaken. Ronaldo’s gelijkmaker werd eerst nog afgekeurd wegens terecht offside, maar twee minuten later stak ‘CR7' wel de armen in de lucht. Dankzij een harde trap in de korte hoek ging Juventus niet met een achterstand rusten. Carrièregoal nummer 749. Weer een nieuw rond getal in zicht.