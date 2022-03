Juventus blameert zich tegen efficiënt Villarreal en is met schaamrood op de wangen uitgeschakeld

Champions LeagueEen penalty en twee corners. Meer had Villarreal niet nodig om te gaan winnen op Juventus. Hoewel de Italiaanse grootmacht in de eerste helft goede kansen bij elkaar voetbalde, kon Juve in de tweede helft nooit dreigen. De Oude Dame strandt opnieuw in de achtste finales. Emery bewijst dan weer dan hij meer is dan enkel ‘mister Europe League’. (BDJ)

Juventus wilde eindelijk nog eens de kwartfinale halen. De Oude Dame kon in Villarreal niet overtuigen en wou de klus in eigen huis zo snel mogelijk klaren. Het spitsenduo Vlahovic-Morata moest voor de Italiaanse doelpunten zorgen. Bij Villarreal was het vooral uitkijken naar Danjuma. De Nederlandse winger is aan een sterk seizoen bezig en wilde zich maar al te graag in de kijker spelen van de Europese topclubs.

Volledig scherm © AFP

Het was de thuisploeg die het scherpst aan de partij begon. Vlahovic stond gebrand om zijn tweede CL-doelpunt in twee wedstrijden te maken. De Serviër was er ook twee keer heel dichtbij, maar stuitte op een uitstekende Rulli en de lat. De eerste helft was er zeker geen om naar huis te schrijven. De wil was er wel langs beide kanten, maar echt kwaliteit zat er niet in het spel. Danjuma was de gevaarlijkste speler bij de bezoekers. Met flitsende bewegingen en een uitdagende houding maakte hij het leven van Cuadrado zuur. Doelgevaar kwam er echter niet.

Volledig scherm © REUTERS

De openingsfase van de tweede helft was een weerspiegeling van de slechte momenten uit de eerste: geen beweging, noch dreiging. Geen van beiden leek voor de overwinning te gaan. Opmerkelijke paradox: Juve speelde ongecontroleerd en nerveus, terwijl Villarreal zonder enige moeite alles onder controle leek te hebben. Plots ging het licht even uit bij Rugani. Hij stond niet scherp te verdedigen en maakte een domme strafschopovertreding op Coquelin. Een koud kunstje voor Gerard Moreno: 0-1. Niet veel later deed Pau Torres de boeken toe voor Juve. Op een corner werd hij alleen gelaten en het hele stadion werd muisstil. Behalve dat ene gele hoekje. In het slot schoot Danjuma opnieuw een strafschop binnen. 0-3. Juventus slaagt er opnieuw niet in om door te stoten naar de kwartfinale. De underdog haalt het van de Oude Dame.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

