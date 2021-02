Juventus bibbert in Porto, maar komt goed weg met lichte 2-1-nederlaag

Vol of leeg: het Estádio do Dragão in Porto blijft een enorm mooi stadion.

Langs de zijlijn: Sérgio Conceiçao. Nog niets van zijn aura verloren. Conceiçao, van wie Guillaume Gillet reeds in 2016 bij Nantes vertelde dat hij de beste trainer was waarmee hij ooit heeft gewerkt.

Het is nog niet duidelijk of Conceiçao ook volgend seizoen nog coach is in Porto – zijn contract loopt af in de zomer. Zijn management wikt en weegt.

Juventus is inmiddels een beetje te vergelijken met FC Barcelona. Zoekende. De kater na het jarenlange immense (nationale) succes. Ook Juve vindt zijn weg niet in de overgang van oud (Chiellini, Bonucci, Cristiano, Sandro) naar nieuw (McKennie, De Ligt, Bentancur).

Porto kwam al na één minuut op voorsprong. Knoeiwerk bij Bentancur en doelman Szczesny, afgestraft door aanvoerder Taremi (1-0).

Porto is geen elftal vol bekenden. Enkel het centrale duo achterin zal de liefhebbers doen opkijken: Mbemba & Pepe. Maar Porto speelt wel heel modern voetbal: hoge pressing, enorme intensiteit, groot volume.

Juventus had nooit rust in het spel. En Cristiano werd zelden bereikt of gevonden. De keuze van Ronaldo om in de zomer van 2018 Real Madrid te verlaten, is familiaal en sportief niet uitgedraaid op een tegenvaller. Ronaldo voelt zich thuis in Turijn, won twee titels op rij met Juve, en bleef er op een hoog niveau voetballen. Maar hij heeft niet meer de Champions League kunnen winnen. Het zal ook dit seizoen hoogstwaarschijnlijk niet gebeuren.

De tweede helft was nog maar net begonnen, of Marega rondde een Portugese aanval over rechts knap af (2-0).

Conceiçao bleef voor zijn doen opvallend rustig. Hij is 46 – dat is een leeftijd waarop een mens zijn wilde haren verliest; al zeggen we het zelf.

Kon Juventus nog wat? Morata viel in. Maar als je niet kon doorbreken bij Real Madrid en Chelsea, zul je ook in je tweede periode bij Juventus niet de reddende engel zijn. Juve mist kwaliteit, maar net als bij Barcelona en Real Madrid heeft Corona diepe kraters geslagen in de financiële slagkracht van ‘de Oude Dame’, waardoor de renovatiewerken niet meteen voor morgen zijn.

Juve speelde trouwens in het oranje uitshirt – waar slaat dát op?

We hebben te doen met Andrea Pirlo. Dit Juventus is geen cadeau om zijn trainerscarrière aan te vatten. Dan had Zinédine Zidane bijvoorbeeld meer geluk, toen hij in 2016 Real Madrid erfde met Modric, Kroos, Cristiano, Ramos... allemaal op hun hoogtepunt.

In een boeiende slotfase – waarin Porto ineens achterover ging leunen en het balbezit afstond, kon Juventus milderen. Goed van Rabiot, nog beter de afwerking van Chiesa (2-1). Ronaldo claimde in blessuretijd terecht een penalty die hij evenwel niet kreeg.

Het verdict zal vallen in de terugwedstrijd. (SK)

