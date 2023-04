“Italiaanse bond weet niet wat empathie betekent”: Thierry Henry neemt het op voor Lukaku na racisme van vorige week, ‘Big Rom’ viert weer met opvallend gebaar

Lukaku: “Op einde van seizoen leg ik mijn viering uit”

“Ja, ik begrijp de redenen waarom ik op de bank begon. Het is door mijn vorige prestaties. Ik moet gewoon vooruitkijken en proberen het team zoveel mogelijk te helpen”, vertelde Lukaku na de match. “Ik ben weer in vorm aan het komen. Ik geef veel voor het team, net als iedereen. Nu moeten we deze lijn doortrekken in de competitie.” Lukaku trapte dus opnieuw raak vanop de stip. “Ik luister in zo’n situatie naar niemand. Zelfs niet naar mijn ploegmaats. Ik ben gewoon gefocust en weet perfect waar ik de bal wil trappen.”